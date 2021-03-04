«Синей жопой спасли страну». BYPOL опубликовал обращение к ГУБОПиК человека, похожего голосом на экс‑главу МВД Караева

Объединение уволившихся беларуских силовиков BYPOL опубликовало обращение к сотрудникам ГУБОПиК человека, который по голосу похож на бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

Дату, когда была сделана запись, BYPOL не указывает. На аудиозаписи мужчина говорит, что, готовясь к протестам, силовики «во многом не угадали».

«Мы, действительно (как все говорят: генералы готовятся ко старой войне) готовились к такому, что как в десятом году. Это ошибка. И войска и ОМОН к этому готовили. Жизнь показала совсем другое. Жизнь показала, что все те площади и их разгон, и на этом разошлись — уже нет».

Он сравнивает протесты в Беларуси с войной в Чечне.

«Вот как в Чечне, да. Пока большие массы солдат, там, действуя бригадами, отбивались от мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, все шло в неправильную сторону. Как только группы спецназа по 15 человек стали находить боевиков в их лагерях, да, и у тех земля под ногами загорелась (их родная, кстати, земля), а русские солдаты их гоняли на своей земле (только уже не солдаты, а спецназовцы типа вас). И тогда и смогли переломить ход чеченской войны. И здесь у нас так же».

Далее человек с голосом, похожим на Юрия Караева, говорит о «жирных обывателях» и «не государевых людях»: «Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, сука, не читают. У них вот потребности ограничены — их личное благосостояние».

«Еще раз вам спасибо. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам, ну и особенно если вам: все бросайте и находите эту тварь — и убирайте. Вот мое вам такое наставление. Спасибо вам», — говорит предположительно Юрий Караев.

В конце записи он рассказывает о встрече с Александром Лукашенко.

«Он сказал: "Хорошо, что вот так легко: не с войной, но с бедой научилось белорусское общество". И я говорю: "Новый мем — синей жопой спасли страну!"».

Исправлено в 11:16. Изначально в тексте новости было слово «убивайте» вместо «убирайте». Приносим извинение за ошибку.