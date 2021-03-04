Freedom House: уровень свобод в Беларуси — 11 из 100 баллов

Уровень свобод в Беларуси опустился на восемь позиций и теперь оценивается на 11 из 100 баллов. Об этом сообщает в ежегодном докладе правозащитная организация Freedom House.

Такой же уровень свобод правозащитники отметили в секторе Газа, Йемене и Узбекистане. Гражданские свободы в Беларуси оцениваются на 9 из 60, политические — 2 из 40, независимость судебной системы — 0.

Правозащитники пишут, что в августе беларусы вышли на протест, чтобы «оспорить сфальсифицированные результаты» выборов. Несмотря на «жестокие репрессии, массовые аресты и пытки, граждане пробудили свой демократический потенциал».

«Однако к началу 2021 года, несмотря на продолжающееся сопротивление, Лукашенко остался у власти, а протесты, более ограниченные по масштабу, продолжали сопровождаться задержаниями. Политические права и гражданские свободы стали еще более ограниченными, чем прежде, а демократия остается далеким стремлением», — говорится в докладе.