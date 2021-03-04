Прокуратура подала в суд на Гродненский детский хоспис из‑за «самовольно занятых помещений» поликлиники

Гродненская детская поликлиника №2 обратилась в прокуратуру из-за того, что детский хоспис, находящийся с ней в одном помещении, в мае 2020 года «самовольно занял помещения общего пользования — вестибюль с коридором», пишет «Белта».

В вестибюле хоспис «организовал швейное производство» — там сотрудники организации шили защитные костюмы для медиков. По утверждению прокуратуры, хоспис не работает в этом помещении около четырех месяцев.

«Они думают, что люди с инвалидностью шили бело‑красно‑белые флаги». Силовики заподозрили благотворителей в связях с протестующими

Как рассказали в прокуратуре, в целях борьбы с коронавирусом поликлиника должна была в том числе оборудовать отдельный вход в поликлинику, сделать для медработников изолированные помещения и отдельные шлюзы для разделения потоков персонала и пациентов. Без помещений, которые арендовал хоспис, сделать это было невозможно.

«Руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Получить согласие второй стороны не удалось», — утверждает ведомство.

Прокуратура предъявила иск против хосписа в экономический суд Гродненской области.

15 октября 2020 года директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко задержали во время благотворительной акции организации. После ночи в местном ИВС ее осудили — дали штраф в 15 базовых величин за участие в несанкционированной акции 6 сентября. Через неделю, 22 октября, в хоспис пришли сотрудники ДФР. В постановлении было указано, что осмотр проходил в рамках проверки «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов».

Величко рассказывала «Медиазоне», что неофициальной причиной для визита силовиков стали подозрения, что после августовских протестов волонтеры и люди с инвалидностью в социальной мастерской, работавшей при хосписе, «шили под прикрытием горисполкома бело-красно-белые флаги».

В декабре ДФР изъял у хосписа аппарат ИВЛ, а на Величко возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (статья 210 УК). Директор организации уехала из Беларуси.