Главу ОГП Николая Козлова выпустили из изолятора через 72 часа после задержания

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова отпустили из ЦИП на Окрестина через 72 часа после задержания. Об этом пишут Naviny.by со ссылкой на «Белапан» и замглавы ОГП Антонину Ковалеву.

Ранее сообщалось, что суд Партизанского района Минска дал Козлову 15 суток по первому протоколу о неповиновении (статья 24.3 КоАП). В протоколе указано, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия».

Как рассказала Ковалева, всего таких протоколов на Козлова составили три. Суд по второму, по ее информации, должен был пройти 26 февраля, но его перенесли на неопределенный срок. 1 марта Козлов явился для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска по третьему протоколу. Оттуда его отправили в ЦИП и отпустили через 72 часа после задержания.

2 марта, пока Козлов находился в ЦИП, говорит Ковалева, Мингорсуд отменил решение суда Партизанского района по первому протоколу.