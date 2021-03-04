Глава СК Носкевич: дело Тихановского до конца месяца передадут в прокуратуру для направления в суд

Уголовное дело Тихановского будет передано в прокуратуру для направления в суд до конца месяца, рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По его словам, «дело Тихановского и его сообщников одно из наиболее объемных дел», которым сейчас занимается СК.

«Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры», — заявил Носкевич.

Блогера Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно на предвыборном пикете. Его обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

В середине июня его обвинили также в воспрепятствовании работе ЦИК (статья 191 УК), а еще через две недели — в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Тогда же СК впервые сообщил, что против Тихановского и «иных лиц» возбуждено дело о приготовлении к массовым беспорядкам (часть 2 статьи 293 УК).