Блогерку Ольгу Токарчук отпустили из изолятора под подписку о невыезде, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ее задержали 2 марта. Примерно в 10:30 Токарчук позвонила своей матери и сказала, что ее задерживают. По ее словам, причиной задержания стало «оскорбление должностного лица» (статья 23.5 КоАП).

Как сообщает «Вясна», Токарчук задержали по уголовному делу об оскорблении судьи или народного заседателя (статья 391 УК).

Как пишет TUT.by, в предыдущий раз Токарчук задержали 25 января — тогда ее муж Дмитрий пояснил, что его супругу задержали на 72 часа за одиночный пикет, во время которого она выпускала шарики из окна.