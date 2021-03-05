Брестского анархиста Александра Козлянко задержали за блокирование дороги в 2018 году

Анархист Александр Козлянко из Бреста задержан за блокирование трех полос трассы M1 в 2018 году, сообщает правозащитный центр «Вясна».

5 мая 2018 года на выезде из Бреста анархисты перекрыли три полосы трассы M1, протестуя против строительства аккумуляторного завода. В руках они держали транспарант «Нет заводу АКБ».

По информации правозащитников, Александра Козлянко подозревают в групповом нарушении порядка (статья 342 УК) и участии в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК).

Козлянко задержали 2 марта в Бресте, в его квартире провели обыск и изъяли технику. По какой причине анархиста задержали, родственникам не сообщали. Сейчас Александр Козлянко находится в СИЗО №1 в Минске.