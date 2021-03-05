МВД отчиталось о задержании семерых анархистов из «Революционного действия» по делу о создании преступной организации

Сотрудники ГУБОПиК задержали семерых анархистов из Бреста, сообщила пресс-служба МВД. По утверждению ведомства, все они входили в организацию «Революционное действие».

«Все задержанные — жители Брестчины в возрасте от 16 до 35 лет, не работающие. Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области», — написала пресс-служба МВД.

Задержанные признаны подозреваемыми по делу о создании преступной организации и участии в ней (статья 285 УК). Как утверждает МВД, деятельность активистов «финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».

Ранее стало известно о задержании по делу об участии в преступной организации брестского анархиста Александра Козлянко. «Вясна» предполагает, что по этому делу задержаны активисты Никита Дранец, Андрей Марач, Даниил Чуль и Павел Шпетный.