Волонтера штаба Бабарико Антона Беленского приговорили к 1,5 годам химии по статье об активном участии в протестах (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна». На время апелляции волонтер освобожден под подписку о невыезде.

По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 августа Беленский присоединился к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок, выкрикивал лозунги, участвовал в сцепке, блокировал движение общественного транспорта, хлопал в ладоши, отказывался выполнять требования сотрудников милиции и препятствовал движению транспорта.

На суде Беленский отказался от дачи показания и последнего слова. На суде зачитывали письменные показания, данные им после задержания, где он рассказал, что вышел в центр города 9 августа около 20 часов. Видел, что мост на проспект Машерова перекрыт силовиками. Он увидел людей, которые разбирали плитку, подошел к ним и попросил так не делать — люди перестали.

Судом была озвучена переписка в телеграмме с Андреем Позняком, Левоном Халатряном, отцом подсудимого — Игорем Беленским, которого задержали 11 августа, а позже освободили под подписку о невыезде. Сторона защиты отметила, что ни подсудимый, ни свидетели не допрошены по этим перепискам, поэтому, исходя из презумпции невиновности, их не стоит учитывать.