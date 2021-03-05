МВД отчиталось о задержании борисовчанина, разбившего стекла в Доме правительства

3 марта в Минске мужчина достал молоток и разбил стекло в Доме правительства, пишет пресс-служба МВД. Его задержал проходивший мимо патрульный наряд. Об этом стало известно 5 марта.

«После разбирательства задержанного доставили в медицинское учреждение для оценки его состояния», — сообщает ведомство.

На видео МВД лицо мужчины закрыто размывающей рамкой, однако в близком к милиции телеграм-канале появилось другое видео, на котором лицо задержанного не закрыто. На нем борисовчанин похож на активиста Матвея Беляя. Этот же канал утверждает, что мужчину отправили на обследование в РНПЦ психического здоровья. В возбужденном состоянии, он отвечает на вопрос оперативника:

— Зачем разбил стекло?

— Потому что, ***** [черт], семья Лукашенко ***** ****** ***** [очень надоела] разбивать судьбы, ***** [черт], дома, ***** [черт], заводы, ***** [черт]. <...> Потому что это мой дом, я буду там жить ***** и править этой страной. Меня выбрал народ, *****[черт].

По словам Беляя, в минувшей президентской кампании он был координатором инициативной группы Сергея Черечня в Витебске. После августовских событий он уехал в Польшу.