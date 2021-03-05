«Белсоюзпечать» отказалась продавать журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду»

«Белсоюзпечать» в одностороннем порядке «разрывает отношения» и не будет продавать журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду», пишет «Наша Ніва».

«Как раз вчера мы получили из типографии тираж последнего номера "Гісторыі". И он висит мертвым грузом — в киоски его больше не возьмут», — рассказал главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович.

«Наша Гісторыя» — научно-популярный и литературно-художественный журнал выходящий с 2018 года. «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» — журналы для детей. Журналы выходят на беларуском языке. Главный редактор всех трех изданий шеф-редактор «Нашай Нівы» Андрей Дынько.

Ранее проблемы с печатью и распространением через киоски «Белсоюзпечати» возникали у «Белгазеты», «Комсомольской правды в Белоруссии», «Народной воли», «Свободных новостей плюс» и «Брестской Газеты».