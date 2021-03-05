В Минске силовики в масках пришли на конференцию студенческого профсоюза, участников задержали

Около 18:30 вечера силовики в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений, которая проходила в Минске в бизнес-клуб «Имагуру» на Фабрициуса, сообщил Координационный совет.

На собрании присутствовали в том числе члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Некоторое время политики не выходили на связь; позже Егоров написал, что находится в РУВД Московского района. Около полуночи стало известно, что Рымашевского и Егорова освободили из РУВД.

Причина задержания участников конференции неизвестна.

Основательница «Имагуру» Татьяна Маринич рассказала в фейсбуке, что силовики вывели участников из здания, «посадили в автозаки и увезли».

«Среди задержанных есть сотрудник "Имагуру". Он не имеет никакого отношения к конференции. Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь. Люди, заблокировавшие Имагуру, отказались представиться. Мы предполагаем, что это силовики. На данный момент, все участники конференции вывезены, мы продолжаем поиски своего сотрудника», — написала Маринич.

Позже основательница «Имагуру» написала в фейсбуке, что сотрудника бизнес-клуба «отпустили под подписку о неразглашении».

По информации телеграм-канала «Студэнцкая думка», на конференции задержано как минимум девять студентов разных университетов.

Обновлено в 23:55. Добавлена информация об освобождении Рымашевского.

Обновлено 06.03 в 10:53. Добавлена информация про освобождение сотрудника «Имагуру».

Обновлено 07.03 в 14:27. Добавлена информация, что в вечер задержания освободили также Андрея Егорова.