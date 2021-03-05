Минчанина, наехавшего на инспектора ГАИ, приговорили к 10 годам колонии усиленного режима

Минский городской суд приговорил к 10 годам колонии усиленного режима минчанина Александра Троцкого за покушение на убийство инспектора ГАИ (статья 14 и статья 362 УК), пишет «Вясна». Также суд обязал Троцкого выплатить пострадавшему сотруднику 10 тысяч рублей морального и материального вреда.

По версии обвинения, вечером 12 августа Троцкий, находясь за рулем авто на проспекте Победителей, в грубой форме отказывал сотрудникам ГАИ заглушить двигатель, выйти из авто, открыть багажник для осмотра. Вместо этого он продолжал движение.

«С целью убийства сотрудника МВД Юрова, желая помешать его законной деятельности, используя в качестве средства убийства источник повышенной общественной опасности — автомобиль, умышленно начал движение на Юрова», — цитирует обвинение «Вясна».

Обвинение уверено, что убить Юрова Александр Троцкий не смог «по независящим от него причинам, поскольку пострадавший был в бронежилете».

В суде обвиняемый рассказал, что начал уезжать с того места, когда силовики направили на него пистолет. В этот момент, когда Троцкий выкрутил руль влево, сотрудник ГАИ Юров оказался на его капоте, перекатился по нему и упал на землю. Троцкий продолжил движение, по его машине начали стрелять и в скором времени остановили. Самого обвиняемого задержали и избили. В больнице он провел три недели.