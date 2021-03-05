Правозащитный центр «Вясна» выпустил заявление в связи с уголовным делом против организации

СК возбудил дело об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), по факту деятельности правозащитного центра «Вясна». Об этом сообщили сами правозащитники.

По этому делу подозреваемым проходит правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьев, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Сейчас я знаю, что вызывают свидетелей, допрашивают — тех, кто обращался за правовой помощью. У них уточняют какие-то детали», — рассказал «Медиазоне» зампредседателя центра Валентин Стефанович.

В заявлении «Вясны», которое правозащитники выпустили в связи с уголовным делом, они рассказывают, что сейчас «происходят активные следственные действия: обыски в офисах региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы».

Обыски у журналистов и правозащитников

«Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, "Вясна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — пишут правозащитники.

«Вясна» требует от беларуских властей прекратить преследование в отношении организации и ее членов, освободить из-под стражи задержанных правозащитников и волонтеров, прекратить аресты правозащитников и гарантировать им возможность заниматься своей деятельностью.

Рано утром 16 февраля милиционеры пришли по нескольким адресам журналистов, сотрудников «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ) и правозащитников «Вясны» в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице и Могилеве. Всего силовики провели в тот день около 90 обысков.