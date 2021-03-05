Генпрокуратура возбудила уголовное дело о разжигании социальной вражды против представителей BYPOL

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по чаcти 3 статьи 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) на представителей BYPOL Олега Талерчика, Игоря Лобана, «а также иных лиц», сообщает «Белта».

Талерчик ранее работал в прокуратуре, а Лобан — в Следственном комитете.

«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — цитирует госагентство прокуратуру.