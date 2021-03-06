4 марта анархиста Николая Дедка поставили на профилактический учет в СИЗО №1. Об этом пишет телеграм-канал анархиста.

По информации телеграм-канала, администрация СИЗО считает, что Дедок склонен к насилию, захвату заложников, экстремизму и «другим деструктивным действиям», что анархист «организовывает акции, нарушающие порядок».

Теперь Дедку, утверждает телеграм-канал, при выходе из камеры к врачу, на прогулку или в баню, как и во время утренней и вечерней проверки надевают наручники.

Информация о задержании Дедка появилась 12 ноября. В сообщении МВД говорилось, что анархист на протяжении нескольких лет был администратором телеграм канала «Mikola», «где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия». На видео, опубликованном МВД, видно, что анархист сильно избит.

Позже Дедка обвинили по уголовной статье о нарушении общественного порядка (статья 342 УК).