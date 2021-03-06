ГУБОПиК: фанатские движения консолидируются с «деструктивными силами»

В конце февраля фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей чемпионата Беларуси «в связи с политической ситуацией в стране». По мнению заместителя начальника ГУБОПиК полковника Михаила Бедункевича, виной этому «деструктивные силы, которые рассчитывают на то, что к фанатскому бойкоту присоединятся и обычные болельщики», пишет sb.by.

Бедункевич считает, лидеры фанатских движений всегда противостоят «любой разумной инициативе со стороны государства». Как пример он привел тему COVID-19, которая весной «была разогрета политическими силами и зарубежными кураторами» и которую подхватили фанаты.

«Но наш футбол от этого не потерял. Весь мир смотрел беларуский чемпионат, который продолжался даже в период ограничений», — уверен Бедункевич.

По мнению замначальника ГУБОПиК, нагнетают ситуацию «деструктивные силы», которые «рассчитывают, что к фанатскому бойкоту присоединятся и обычные болельщики, а стадионы совсем опустеют». Но, говорит он, «все настоящие любители футбола с нетерпением ждут начала сезона».

«Более того, при пустых "фанках" на уши зрителей перестанут давить матерные скандирования и не стыдно будет посещать матчи с детьми и женами. Да и многие фанаты, как показывает ход предыдущих бойкотов, все равно придут на общую трибуну», — считает Бедункевич.

Как утверждает замначальника ГУБОПиК, сейчас драки между группировками футбольных фанатов стали редкостью. По его мнению, «молодежные субкультуры трансформируются», а фанаты объединяются вокруг инициатив, «насаждаемых извне».

«Кураторы из-за рубежа, понимая, что обычные участники протестного движения не хотят силового противостояния с властью, конечно, пытаются использовать навыки околофутбольных хулиганов. И наша работа направлена на то, чтобы сдерживать рвение фанатов. Нельзя допустить, чтобы на массовых мероприятиях присутствовала организованная разрушительная сила», — говорит Бедункевич.

Как сообщает sb.by, с августа 2020 года против фанатов было заведено 65 уголовных дел.