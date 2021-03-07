Студентам, задержанным на конференции профсоюза, назначили административный арест

Студентам, задержанным 5 марта на конференции студенческого профсоюза, суды назначили административный арест, сообщает «Студэнцкая думка».

Заседания прошли в судах Центрального и Октябрьского районов Минска. Студентка БНТУ Кристина Мироненко получила 14 суток за неповиновение требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП), Станислав Сенюкович из БГМУ — 15 суток ареста.

По информации Координационного совета, 15 суток получили также студенты БГУ Владислав Кальков и София Моргунова.

Почему студентов осудили в выходной день, неизвестно.

5 марта около 18:30 вечера силовики в масках ворвались на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений, которая проходила в Минске в бизнес-клуб «Имагуру» на Фабрициуса. На собрании присутствовали в том числе члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Большинство участников встречи отпустили из милиции.