Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом НОК

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщается на сайте организации.
Также Исполнительный комитет МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова и решил сохранить временные меры, которые принял 7 декабря. Среди них приостановка некоторых финансовых выплат НОК Беларуси — за исключением стипендий спортсменам и подготовкой беларуской команды к Олимпийским играм и их участием в них.
Также МОК обращается к международным федерациям с просьбой обеспечить возможность участвовать в квалификациях на Олимпийские игры всем допущенным беларуским спортсменам.
Кроме того, МОК и дальше не намерен обсуждать с НОК Беларуси проведения будущих мероприятий организации, а высокопоставленным госслужащим Беларуси не предоставят аккредитацию для участия в Олимпийских играх.
26 февраля Виктора Лукашенко избрали президентом НОК. C мая 1997 года президентом НОК являлся Александр Лукашенко.
Суд проходил в закрытом режиме, все участники процесса дали подписку о неразглашении