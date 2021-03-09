«Вясна»: гродненец, которого обвиняют в хулиганстве за танец голым возле машины ГАИ, шестой день держит сухую голодовку

Гродненский музыкант Игорь Банцер шестой день держит сухую голодовку, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщает «Радыё Свабода», голодовку он объявил 3 марта на суде — Банцер считает, что дело против него «имеет политический мотив». Гродненца обвиняют в хулиганстве (статья 339 УК). По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького он в состоянии опьянения подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Задержали гродненца 20 октября.

В суде, пишет «Радыё Свабода», он отказался от адвоката, сказав, что его «защитит конституция». Вину он признал частично.