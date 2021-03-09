Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос как свидетелей по уголовному делу
Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос как свидетелей по уголовному делу
9 марта 2021, 14:44
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Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос в Департамент финансовых расследований и Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на своих читателей.

«Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф», — написал один из читателей издания.

В начале февраля Следственный комитет арестовал деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих.

«Принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — сказал тогда начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

Он также утверждал, что таким образом фонды «финансировали незаконные массовые мероприятия».

     
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