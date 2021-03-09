МВД сообщило о задержании участника дворового чата «Грушевка»

Сотрудники ГУБОПиК задержали 28-летнего минчанина, который состоял в дворовом чате «Грушевка», пишет телеграм-канал МВД.

Как утверждает ведомство, в квартире мужчины нашли более 100 бело-красных лент, «около 30 трафаретов с радикальными надписями и призывами», «16 растяжек с агитационными лозунгами протестного толка».

На минчанина составили протокол «за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» (статья 24.23 КоАП). Он находится в ЦИП на Окрестина, сообщает МВД.

Как отмечает телеграм-канал ведомства, задержанному вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

Позже стало известно, что мужчину зовут Андрей Курилик. В воскресенье, 7 марта, суд Московского района назначил ему 15 суток ареста по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП).

На опубликованное на ютуб-канале МВД видео попало задержание мужчины, его признание в том, что он изготавливал ленточки, трафареты и растяжки, и обещание «больше такого не делать».

Обновлено 10 марта в 10:00. Добавлена информация об административном аресте участника чата.