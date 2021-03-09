Российский посол Мезенцев рассказал, что отказался от встречи с представителями Координационного совета

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК рассказал, что Координационный совет просил его о личной встрече, но дипломат отказал.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — сказал Мезенцев.

Предметом встречи, как утверждает посол, обозначалось в том числе взаимодействие Координационного совета с Российской Федерацией.

Мезенцев сказал, что не понимает ни суть оппозиционного Совета, ни то, как он организован.

«Это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — сказал посол.