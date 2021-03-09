Члену Координационного совета Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 мая, сообщил телеграм-канал Виктора Бабарико.

Сегодня также продлен срок под стажей члену КС Максиму Знаку — до 9 мая.

Марию Колесникову обвиняют в призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК), в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК).

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. На следующий день государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что силовики отвезли их с Колесниковой к границе и заставляли покинуть Беларусь — секретари уехали, но Колесникова порвала свой паспорт и осталась в стране.

9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска. Следственный комитет сообщил, что ее и еще одного члена президиума КС Максима Знака подозревают в призывах к захвату власти. По этому же делу арестован адвокат штаба Бабарико Илья Салей.