Суд оштрафовал журналистку Скрабунову на 725 рублей «за незаконное изготовление продукции СМИ»

5 марта суд Октябрьского района Могилева оштрафовал журналистку Алину Скрабунову на 25 базовых по статье о незаконном изготовлении продукции СМИ (часть 3 статьи 25.3 КоАП). Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Согласно материалам дела, пишет БАЖ, Скрабунова незаконно изготовила сюжет о суде над могилевчанином Сергеем Базуком, которому суд дал год химии за разбросанные возле зданий силовых органов саморезы. Сюжет Скрабуновой вышел 5 марта на телеканале «Белсат».