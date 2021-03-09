Председатель КГБ сообщил о планах «конкретных лиц» дестабилизировать обстановку с 25 по 27 марта

Председатель КГБ Иван Тертель сообщил о планах «конкретных лиц» дестабилизировать обстановку в стране, пишет «Белта».

Как передает агентство, после доклада Александру Лукашенко Тертель в разговоре с журналистами заявил, что сейчас «ситуация в стране стабильная», но обратил внимание на два момента.

«Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта», — рассказал Тертель.

По словам председателя КГБ, ведомство также отмечает рост террористических угроз.

«К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств», — сказал Тертель.

Председатель КГБ также подтвердил информацию о задержании людей с пластидом, которую озвучил Лукашенко во время посещения завода «Мотовело» 5 марта.

«Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы», — рассказал Иван Тертель.