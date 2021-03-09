Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Знака Дмитрия Лаевского.

Знака задержали 9 сентября как подозреваемого по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) — 18 сентября ему предъявили обвинение.

12 февраля Знаку предъявили новые обвинения: заговор с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководство им (часть 1 статьи 361-1 УК).