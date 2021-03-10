Команда Тихановской предложила проект Конституции с запретом смертной казни

Команда экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской представила проект Конституции. Среди отличий от нынешней — отмена смертной казни, переход к парламентской республике и бело-красно-белый флаг в качестве государственного.

В статье 30 предложенной Конституции указано: «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Смертная казнь как мера наказания запрещается. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и жизнь любого лица от противоправных посягательств».

Команда Тихановской предлагает переход с президентской формы правления на парламентскую: Верховный Совет будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

Роль президента — представительская. Он представляет страну за границей, выступает арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства, и другое.

Срок полномочий президента — пять лет, не более двух сроков в течение жизни. Срок полномочий депутата Верховного Совета — четыре года.

Оппозиция предлагает развитие местного самоуправления: руководителей местных исполкомов будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих территорий.

Для создания независимой судебной системы предлагается создать Национальный совет правосудия. Две трети его членов будут избираться съездом судей, а одна треть — коллегией адвокатов. Этот орган будет решать вопросы кадровых назначений судей.

В предложенном проекте Конституции государственных языков два — беларуский и русский. При этом « государство осуществляет меры по расширению использования беларуского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка». Государственный флаг — бело-красно-белый, герб — «Погоня», девиз — «Жыве Беларусь!».

