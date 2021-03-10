В Бресте суд вынес приговоры девяти обвиняемым по делу о массовых беспорядках в августе

Суд Московского района Бреста вынес приговоры девяти обвиняемым по делу о массовых беспорядках 10 августа, сообщает TUT.by.

Cудья Вера Филоник признала брестчан виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК).

Несовершеннолетние Сергей Гацкевич и Денис Хозей получили по три года воспитательной колонии. Остальных обвиняемых суд приговорил к колонии усиленного режима: Александра Дроздова, Илью Мигно, Тимура Ризапура — к четырем с половиной годам, Сергея Солоху, Егора и Виталия Прокопчуков — кчетырем годам, Сергея Кривченю — к трем с половиной годам.

Согласно версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. Молодые люди, как утверждает следствие, использовали доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими по делу признали 29 человек, из них семеро присутствовали в зале, а остальные находились в отдельной комнате и отвечали на вопросы измененными голосами.

По версии гособвинителя, пишет TUT.by, один сотрудник милиции получил легкое телесное повреждение: две раны в области первого пальца правой кисти. Еще 25 человек получили «побои». В обвинении говорится, что подсудимые, «объединенные единым преступным умыслом», пытались «применить насилие», «причинить телесные повреждения» и «нанести побои» еще двум сотрудникам.

В результате действий обвиняемых был поврежден милицейский и гражданский транспорт: легковой УАЗ, автобус МАЗ, автозак, несколько микроавтобусов Ford и ГАЗ. Общая сумма причиненного вреда, по мнению следствия, — более 27 тысяч рублей.