Четырех гродненцев осудили на 3 и 3,5 года химии за стычку с милиционерами на воскресном марше

Суд Ленинского района Гродно приговорил четверых гродненцев к 3 и 3,5 годам химии по обвинению в организации протеста 6 сентября (статья 342 УК) и столкновении с милиционерами (статья 364 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Братьев Владимира и Юрия Седеневских, а также Жанну Захаркевич осудили на 3 года химии, Надежду Степанцову — на 3,5 года. Их отпустили из зала суда.

Пятый обвиняемый, Александр Якубовский, пропал посреди судебного процесса и находится в розыске.

Суд признал гродненцев виновными в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и насилие или угрозе его применения против милиционера (статья 364 УК). Пострадавших 11 человек. Во время заседания они давали показания из другой комнаты и под измененными именами.

По версии следствия, пятеро фигурантов 6 сентября участвовали в марше в Гродно, ходили, держась за руки и «выталкивая сотрудников с дороги своим телом». В результате акции протеста автопарку и троллейбусному депо был нанесен ущерб на 71 рубль 69 копеек. Надежде Степанцовой также вменяют, что она нанесла травму одному милиционеру, ударив его по лицу.

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Все осужденные свою вину не признали. Степанцова об ударе по милиционеру сказала, что у нее сползла сумка с правого плеча и «пришлось совершить движение, чтобы удержать сумку», передает правозащитный центр «Вясна». Следствие посчитало это ударом.

6 сентября 2020 года гродненцы несколько раз пытались пройти через центр города. Первая колонна была рассредоточена в районе улицы Хорнау с жесткими задержаниями. Вторая колонна численностью около 5000 человек сумела пройти несколько километров, пока не наткнулась на стену ОМОНа. Марш также закончился жестокими задержаниями.