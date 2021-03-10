Четырех гродненцев осудили на 3 и 3,5 года химии за стычку с милиционерами на воскресном марше

Суд Ленинского района Гродно приговорил четверых гродненцев к 3 и 3,5 годам химии по обвинению в организации протеста 6 сентября (статья 342 УК) и столкновении с милиционерами (статья 364 УК), сообщает «Радыё Свабода».
Братьев Владимира и Юрия Седеневских, а также Жанну Захаркевич осудили на 3 года химии, Надежду Степанцову — на 3,5 года. Их отпустили из зала суда.
Пятый обвиняемый, Александр Якубовский, пропал посреди судебного процесса и находится в розыске.
Суд признал гродненцев виновными в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и насилие или угрозе его применения против милиционера (статья 364 УК). Пострадавших 11 человек. Во время заседания они давали показания из другой комнаты и под измененными именами.
По версии следствия, пятеро фигурантов 6 сентября участвовали в марше в Гродно, ходили, держась за руки и «выталкивая сотрудников с дороги своим телом». В результате акции протеста автопарку и троллейбусному депо был нанесен ущерб на 71 рубль 69 копеек. Надежде Степанцовой также вменяют, что она нанесла травму одному милиционеру, ударив его по лицу.
Все осужденные свою вину не признали. Степанцова об ударе по милиционеру сказала, что у нее сползла сумка с правого плеча и «пришлось совершить движение, чтобы удержать сумку», передает правозащитный центр «Вясна». Следствие посчитало это ударом.
6 сентября 2020 года гродненцы несколько раз пытались пройти через центр города. Первая колонна была рассредоточена в районе улицы Хорнау с жесткими задержаниями. Вторая колонна численностью около 5000 человек сумела пройти несколько километров, пока не наткнулась на стену ОМОНа. Марш также закончился жестокими задержаниями.
Суд проходил в закрытом режиме, все участники процесса дали подписку о неразглашении