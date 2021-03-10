Двоих жлобинчан осудили на 2,5 и 3 года колонии за участие в протестах 9 августа

9 марта в суде Жлобинского района Сергея Бекаревича и Андрея Расулова приговорили к 2,5 и 3 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно за участие в протестах 9 августа, пишет правозащитный центр «Вясна».

Судья Николай Сергеевич признал мужчин виновными в организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК).

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Потерпевший по делу — заместитель начальника Жлобинского РОВД Дмитрий Дедюн. Он давал показания по скайпу. Дедюн сказал, что слышал, как люди требовала от милиционеров сложить щиты и перейти на сторону протестующих. По его словам, он видел, как в силовиков летели камни и другие предметы.

По данным следствия, Андрей Расулов в нетрезвом состоянии вместе с Бекаревичем и другими людьми участвовал в протестах, выходил на дорогу, стоял в сцепке, призывал не подчиняться требованиям милиции, выкрикивал лозунги. Также Расулову вменяют, что он бросал в сторону силовиков камни и бутылки и наносил удары по экипировке.

Андрей Расулов отказался от дачи показаний, но полностью признал свою вину и сказал, что сожалеет о своих действиях. Он принес извинения пострадавшим. Сергей Бекаревич также признал вину. На допросе в суде он подробно рассказал о том вечере и сказал, что видел, как наносились удары по экипировке сотрудников милиции.