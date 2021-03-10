СК возбудил дело о разглашении данных дознания против главы ОГП Николая Козлова
СК возбудил дело о разглашении данных дознания против главы ОГП Николая Козлова
10 марта 2021, 15:15
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Следственный комитет начал уголовное дело о разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК) против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова, сообщает «Наша Ніва».

В штабе ОГП изданию Onliner сказали, что Козлов на свободе.

Николай Козлов проходит свидетелем по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), возбужденному против некоторых членов Координационного совета. 30 декабря он был на допросе в Следственном комитете и отказался давать подписку о неразглашении материалов следствия.

18 февраля суд Партизанского района Минска арестовал Козлова на 15 суток за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия». Позже это решение отменил Мингорсуд.

Замглавы ОГП Антонина Ковалева рассказывала, что на Козлова составили три протокола по статье 23.4 КоАП.

     
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