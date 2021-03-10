СК возбудил уголовное дело против блогера Антона Мотолько

Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Антона Мотолько, сообщает пресс-служба ведомства.

Мотолько проходит подозреваемым по нескольким статьям: массовые беспорядки (статья 293 УК), грубое нарушение порядка (статья 342 УК), действия, направленные на возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1), действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Беларуси (часть 3 статьи 361).

Следственный комитет уточняет, что Мотолько «объединил экстремистские группы — дворовые чаты — создал экстремистское формирование и руководит им». Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.3611 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ближайшее время следователи вынесут постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу. После этого, как утверждает ведомство, Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск.