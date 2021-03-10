PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси

Зарегистрированная в Беларуси компания ООО «Пандадок» появилась в списке компаний, находящихся в процессе ликвидации, пишет dev.by со ссылкой на журнал «Юстиция Беларуси».

Такая же информация размещена на сервисе по проверке контрагентов «Картотека».

Dev.by не удалось получить комментарий основателей PandaDoc Микиты Микадо и Сергея Борисюка.

В сентябре Микита Микадо рассказывал, что PandaDoc открывает офис в Украине.

13 августа основатель калифорнийской IT-компании PandaDoc Микита Микадо публично предложил помощь беларуским силовикам и военным, которые готовы «перейти на сторону добра», но не решаются уволиться, боясь финансовых трудностей. В начале сентября Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в минском офисе компании, а четверо ее сотрудников стали фигурантами уголовного дела по пункту 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Позже троих сотрудников выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Под стражей остается менеджер компании по продукту Виктор Кувшинов.