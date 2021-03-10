Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело из‑за «героизации военных преступников»

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело о разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) по факту героизации военных преступников, сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, 28 февраля в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели незаконное массовое мероприятие: люди в национальной форме польской скаутской организации пели песни и читали стихи «во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

В мероприятии участвовали несовершеннолетние, отмечает Генпрокуратура.

TUT.BY связался с директором «Польской школы» Анной Панишевой, но она отказалась от комментариев. По информации журналистов, женщина сейчас находится за границей.

28 февраля в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Там присутствовал консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. Причина — участие консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», сообщили в МИД. Там заявили, что тем самым консул нарушил нормы международного права.

10 марта МИД Польши «в ответ на враждебные и неоправданные действия беларуских властей в отношении польского консула в Бресте» посчитала персоной нон грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве, заявил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.