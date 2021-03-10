Минчанина осудили на 3 года химии за смс с угрозами жене омоновца

Суд Центрального района осудил минчанина Олега Зубрицкого на три года химии за смс с угрозами в адрес жены омоновца (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Изначально мужчину обвиняли в том, что он отправил сообщение Анне Наумчик с угрозами через Viber 12 августа. Когда Зубрицкий доказал, что его телефон не зарегистрирован в мессенджере, обвинение изменили на отправку смс 14 августа.

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Адвокат обратил внимание на рапорт от 13 августа, который подготовили еще при первой версии обвинения. Судья Виктория Шабуна ответила, что «суд рассматривает дело только в рамках обвинения», по которому письмо отправили 14 августа, и поэтому замечание оставили без рассмотрения.

В материалах дело есть скриншот смс от 14 августа. Зубрицкий отметил, что на изображении видна надпись отправки сообщения «сегодня». При этом, заметил он, скриншот делали после 14 августа. Также он сказал, что на скриншоте не отображается вся история взаимодействия абонентов, хотя он звонил Наумчик, но она была недоступна. Эти действия не отображены на телефоне женщины.

Обвиняемый также сказал, что есть много приложений, с помощью которых можно изменить дату доставленного смс, поэтому скриншот вызывает сомнения.

Защита хотела добиться экспертизы телефона, но во время заседания 4 марта Наумчик сказала, что случайно сломала телефон, отнесла его мастеру, который продал аппарат на запчасти. Как сообщают волонтеры «Вясны», суд на это внимание не обратил.

Телефон Зубрицкого передали на экспертизу. По словам обвиняемого, сообщение там не нашли: «Даже если бы он был [мной] удален, экспертиза все равно нашла бы его». После оглашения приговора телефон Зубрицкому не вернули.

Также потерпевшая Наумчик подала иск о выплате материальной компенсации в размере 2 500 рублей. «Мне угрожали, я чувствовала шок, стресс. Я потратила большие суммы на лекарства. Я также пыталась забеременеть — и у меня ничего не вышло. Мой врач говорит, что это из-за стресса», — сказала женщина на суде.

На заседании 9 марта Наумчик заявила, что отказывается от иска. Судья Шабуня предложила ей посовещаться и сделала перерыв на несколько минут. После него потерпевшая решила все-таки поддержать иск.

Сторона защиты отметила, что женщине поступило много сообщений, потому что ее номер опубликовали в телеграм-канале «Каратели Беларуси». Тогда ее моральные страдания могли зависеть не только от сообщения Зубрицкого, если он его отправлял.

Обвиняемый вину не признал: «Никаких угроз через Viber или SMS я не писал. У меня нет политической вражды, меня вообще не интересует политика».