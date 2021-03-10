Адвокатам, работающим индивидуально, хотят запретить работать по уголовным и административным делам

Власти предлагают запретить адвокатам, работающим индивидуально, защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. Законопроект с такими предложениями опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги».

Законопроект называется «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности». Власти предлагают изменить статью 33 и добавить пункт о запрете адвокатам, работающим индивидуально, оказывать юридическую помощь «по вопросам уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях».

Как пишет TUT.by, сейчас адвокаты могут работать индивидуально, в адвокатском бюро или в юридической консультации. Издание со ссылкой на адвокатское сообщество пишет, что опубликованный документ может быть дополнен, и в окончательном варианте изменения коснутся и работы адвокатских бюро.

Комиссия при Минюсте массово вызывает на аттестацию адвокатов по политическим делам

«Переход в юрконсультацию — это не просто смена места деятельности, это смена условий работы. Если сегодня у меня бюро и мы с коллегами можем совместно работать по каким-то делам, то с приходом в юрконсультацию ты такую возможность теряешь. В свое время отстаивали возможность создавать адвокатские бюро не потому, что это была прихоть, а потому, что на то есть свои практические причины. Это не просто смена удостоверения, все гораздо серьезнее», — прокомментировал TUT.by документ адвокат Дмитрий Лаевский.

Белорусская республиканская коллегия адвокатов в фейсбуке написала, что ей не предоставляли на согласование такой законопроект. БРКА заверяет, что обратилась в Минюст с просьбой подтвердить, является ли законопроект окончательным. При этом в канале «МотолькоПомоги» опубликована справка о том, что глава БРКА Виктор Чайчиц уже ознакомился с проектом закона и согласовал его.