ГУБОПиК отчитался о задержании семерых участников дворового чата в Московском районе Минска

10 марта в Московском районе Минска оперативники ГУБОПиКа задержали семерых участников «закрытого» дворового чата, пишет пресс-служба МВД.

«Средний возраст задержанных 30-35 лет. Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они "выбрасывали" сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной протестной поддержки. У одного из фигурантов в квартире помимо протестной атрибутики обнаружены вазоны с канабисом и шприцы», — рассказал начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук.

На видео МВД один из задержанных говорит о том, что регулярно принимал участие в протестных акциях, в изготовлении бчб-символики.

«Также у меня дома было обнаружено немного марихуаны», — говорит задержанный.

Кроме этого, Ткачук отчитался об обнаружении свыше тысячи дворовых чатов:

«Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности. <…> Действиям администраторов и активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями (Статья 361-1 УК)».