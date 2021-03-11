Европейский вещательный союз: песня «Я научу тебя» не может участвовать в «Евровидении» в представленной форме

Песня группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не может участвовать в конкурсе «Евровидение» в представленной форме, написал Европейский вещательный союз в твиттере.

«Как часть обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе "Евровидение", ЕВС внимательно изучил беларускую песню "Я научу тебя" группы Галасы ЗМеста чтобы обеспечить соответствие правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит неполитический характер конкурса под вопрос», — сообщает организация.

Белтелерадиокомпания была проинформированна, что песня, в настоящей форме, не имеет права участвовать в конкурсе. ЕВС предлагает изменить данную или представить новую песню, которая подходит под правила «Евровидения». В случае отказа, Беларусь дисквалифицируют с конкурса в этом году.

После заявления ЕВС клип на песню был удален с канала конкурса.

Группа «Голосы ЗМеста» высмеивают оппозицию и акции протеста. В припеве песни, которую они собирались исполнить на конкурсе, были слова «Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку».