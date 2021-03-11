Фигурант «дела Тихановского» Дмитрий Фурманов объявил голодовку во время суда

В Гродно фигурант «дела Тихановского» Дмитрий Фурманов объявил голодовку во время судебного заседания, сообщают Naviny.by.

Отец обвиняемого Александр Фурманов рассказал, что сына посадили в карцер 9 марта на 5 суток, однако тот не понял причину. За пределами камеры последний месяц его водят в наручниках. Эти условия содержания стали причиной голодовки.

Фурманова задержали 29 мая 2020 года во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Его обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

В прошлом году его мать и девушка объявили голодовку под СИЗО №1. Мать держала голодовку 5 дней, и была вынуждена прекратить по состоянию здоровья. Девушка держала голодовку 10 дней, пока к ней не подошли сотрудники милиции и сказали, что могут привлечь ее к административной ответственности.