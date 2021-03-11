Игорю Лосику предъявили новое обвинение; в знак протеста он пытался порезать себе руку и объявил сухую голодовку

Консультанту «Радыё Свабода» и администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику предъявили новое обвинение, пишет «Радыё Свабода». После этого на глазах у адвоката и следователя он пробовал порезать себе руки и объявил сухую голодовку в знак протеста.

По какой конкретно статье предъявлено обвинение, «Радыё Свабода» не уточняет.

Блогера задержали 25 июня. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК). 15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня.