Брестским судебным исполнителям запретили использовать электрочайники из‑за «тяжелого финансового положения»

Пресс-служба Министерства юстиции подтвердила подлинность документа, в котором брестским судебным исполнителям запретили пользоваться электрочайниками на работе, сообщает TUT.by.

Изначально документ, направленный начальникам территориальных органов принудительного исполнения в связи с «тяжелым финансовым положением главного управления юстиции Брестского облисполкома» опубликовал телеграм-канал активиста Антона Мотолько.

В документе указывалось, что на один месяц (март) в ОПИ Брестской области вводится «режим жесткой экономии денежных средств». В качестве способов сокращения расходов в тексте указывался запрет на использование электрочайников и обогревателей, использование услуг по доставке и замене воды для бойлера, услуг по ремонту картриджей. Кроме того, в документе предлагается отказаться от направления заказных писем и перейти на использование электронной почты или вайбера.

Отдельно в документе указано, что в случае, если этих мер окажется недостаточно, главное управление юстиции будет вынуждено отказаться от услуг специалистов по документационному обеспечению и согласовать сокращение общего количества ставок до 20.

В тексте документа приводится справочная информация, согласно которой потребность в денежных средствах по результатам первого квартала 2021 года составляет 873 тысячи рублей, при этом в январе-феврале 2021 года в адрес территориальных ОПИ было перечислили в среднем 621 тысячу рублей.

Кроме того, в документе говорится, что в 17 объектах ОПИ Брестской области могут прекратить пользоваться услугами департамента охраны МВД — в таком случае начальникам территориальных ОПИ следует самим организовать пропускной режим в своих отделах.

Как пояснили TUT.by в Минюсте, во всей системе органов ведомства минимизируют расходы.

«В органах принудительного исполнения созданы все условия, чтобы судебные исполнители могли достойно, качественно исполнять свои задачи. Уделяется постоянное внимание вопросу эффективного и рационального использования денежных средств для целей обеспечения деятельности органов принудительного исполнения как со стороны Министерства юстиции, так и со стороны главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов. Элементарная экономия электроэнергии и минимизация иных финансовых расходов имеет место во всей системе органов Министерства юстиции», — рассказали изданию в ведомстве.

В Минюсте отметили, что развитие информационных технологий позволило «не только сократить финансовые расходы на пересылку корреспонденции в процессе принудительного исполнения, минимизировать отправку документов посредством заказной корреспонденции, но и обеспечить оперативность получения сведений».

«Переход от дорогостоящих способов доставки документов к более дешевым, оперативным и доступным (СМДО, электронная почта, гибридная почта и др.) — нормальная практика в деятельности органов принудительного исполнения. Судебные исполнители могут использовать различные средства уведомления участников исполнительного производства, это позволяет действующее законодательство. Относительно договорных отношений с Департаментом охраны МВД следует отметить, что руководство главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов вправе самостоятельно принимать решения относительно перечня охранных услуг, в оказании которых имеется необходимость. В любом случае безусловной их обязанностью является создание безопасных условий работы», — добавили в ведомстве.