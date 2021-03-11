Главой Следственного комитета назначен бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Гора

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору председателем Следственного комитета, сообщает Белта. До этого он был одним из заместителей генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа.

По информации с сайта Генпрокуратуры, Дмитрий Гора с сентября 1993 года работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам и начальником следственного отдела управления КГБ по Брестской области. В ноябре 2009 года его назначили начальником следственного управления КГБ Республики Беларусь.

Начиная с 30 декабря 2019 года Гору назначили на должность заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь.

26 августа 2020 года Генпрокуратура Беларуси объявила о создании межведомственной комиссии для проверки заявлений граждан о применении против них физической силы и специальных средств на массовых мероприятиях.

Как писала «Наша Нiва», депутат Палаты Представителей Татьяна Автухова в ответном письме витебчанке Ирине Борисовой назвала Гору главой этой комиссии. При этом в самой Генпрокуратуре изданию отказались называть имя председателя комиссии.

Кроме того, как сообщает Белта, Александр Лукашенко провел еще несколько кадровых перестановок, среди которых назначение нового главы МЧС Вадима Синявского и нового начальника Генштаба вооруженных сил Виктора Гулевича.

Прошлым главой Следственного комитета был Иван Носкевич, которого назначили на эту должность 10 ноября 2015 года. Как отмечает TUT.by, при Носкевиче через СК прошло несколько резонансных дел, среди которых «дело БЕЛТА», «дело Коржича», «дело Белого легиона» и нападение школьника на учащихся и учительницу в Столбцах.

Обновлено в 12:57. Добавлена информация издания «Наша Нiва»