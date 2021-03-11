Против могилевчанина, пришедшего в суд с ножом, возбудили уголовное дело за угрозу насилия к милиционеру

10 марта в суде Ленинского района Могилева задержали мужчину, который пришел с ножом и угрожал милиционерам, пишет издание naviny.by. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 364 УК (угроза применения насилия в отношении милиционера), сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, 54-летний могилевчанин на просьбу постового предъявить документы и пояснить цель визита в суд достал нож и стал угрожать. Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили деньги, пишут naviny.by. Могилевчанина задержал отряд Департамента охраны. Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.