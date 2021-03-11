БАЖ: Блогер Сергей Петрухин порезал вены из‑за условий в камере; после этого его поместили в карцер

Блогера Сергея Петрухина, который сейчас находится в тюрьме №4 Могилева, поместили в карцер после того, как он порезал себе вены, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов» со ссылкой на руководителя областной структуры «Объединенной гражданской партии» Владимира Шанцева.

По словам Шанцева, сейчас состояние здоровья Петрухина удовлетворительное. Причиной, по которой он порезал вены, как пишет БАЖ, стала «жуткая антисанитария в камере, куда его перевели, и невозможность нахождения с присутствующим там контингентом».

«Вясна» уточняет, что Петрухин находится в карцере с 25 февраля, а пробудет там до 17 марта. По словам адвоката, ему дали по 10 суток карцера за то, что расчехлили бритву и за то, что порезал себе вены.

11 февраля в Могилеве начался суд над блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Их обвиняют по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Кроме того их обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), а Петрухина также в оскорблении судьи (статья 391 УК).

Исправлено. Петрухин находится в карцере с 25, а не с 27 февраля.