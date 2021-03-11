В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» по делу о «героизации военных преступников»

В Бресте задержали 43-летнего соучредителя «Польской школы» по делу о «героизации военных преступников», пишет Белта со ссылкой на заместителя начальника управления Следственного комитета по Брестской области Сергея Страпко. Дело возбуждено по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни совершенной группой лиц (часть 3 статьи 130 УК). Мужчина находится в ИВС.

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», — сказал Страпко.

По данным следствия, 28 февраля в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели незаконное массовое мероприятие: люди в национальной форме польской скаутской организации пели песни и читали стихи «во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый». Там присутствовал консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. В мероприятии участвовали несовершеннолетние, отмечает Генпрокуратура.

9 марта МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. 10 марта МИД Польши «в ответ на враждебные и неоправданные действия беларуских властей в отношении польского консула в Бресте» посчитала персоной нон грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве, заявил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.