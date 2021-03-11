Минчанина приговорили к году химии за надпись о газете «СБ. Беларусь сегодня» на заборе

36-летнего минчанина Юрия Дрека приговорили к году химии за надпись на заборе «СБ — с… бойтесь», пишет «Вясна». Его действия расценили как хулиганство (часть 1 статьи 339 УК). Потерпевшими по делу проходили сотрудники издательского дома «Беларусь сегодня» Михаил Лебедько, Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая, Дмитрий Крят, Роман Рудь и руководитель управления материального обеспечения.

Согласно обвинению, 23 сентября обвиняемый, «нанес окрасочным веществом на металлический забор надписи оскорбительного характера», содержащей угрозу применить насилие в отношении сотрудников учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом "Беларусь сегодня", в том числе в отношении шести пострадавших, а также повредил в общественном месте имущество, принадлежащее ОАО "Стройтрест №35"».

Дрек объяснил это тем, что на крыльце его офиса неизвестные мусорили, и не реагировали на замечания. В тот день он достал из автомобиля баллончик с краской, которым красил на даче скамейку, и сделал надпись напротив крыльца офиса.

Судья Александр Волк признал Дрека виновным, и осудил на год химии. После оглашения приговора его освободили в зале суда.