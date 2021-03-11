Суд приговорил девушку к 1,5 годам домашней химии за комментарий «скоты» под фотографией милиционеров во «ВКонтакте»

Суд Фрунзенского района Минска приговорил Дарью Захар к полутора годам домашней химии по обвинению в публичном оскорблении представителя власти (ст. 369 УК) за комментарий со словом «скоты» в адрес участковых во «ВКонтакте», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, с Захар взыскали компенсацию в пользу двух потерпевших по делу в размере 1 000 рублей каждому.

Согласно обвинению, 16 июля 2020 года Захар умышленно с помощью мобильного телефона оставила в группе «Мая краіна Беларусь» во «ВКонтакте» комментарий «скоты» в адрес старшего участкового инспектора УВД Пружанского райисполкома Сергея Коляды и участкового инспектора того же УВД Тарасевича. По мнению гособвинителя, этот комментарий содержит негативную оценку милиционеров, имеет ненормативную форму выражения, рассматривается как недопустимый, некорректный, неуважительный, унижающий честь и достоинство представителей власти.

Сама Захар частично признала вину, пояснив, что увидела пост сообщества «Мая краіна Беларусь», где было размещено две фотографии сотрудников милиции с подписью: «Это мы совершили удушающий прием против мирных граждан». Увидев запись, она открыла комментарии и оставила свой. По ее словам, она не хотела кого-либо оскорбить, и позже подумала, что описанная под фото ситуация могла и не происходить в действительности.

«Написала и забыла, не было никаких мыслей о возможных последствиях. Сейчас я бы такого не написала», — пояснила она суду.

В содеянном Захар раскаялась, но потерпевшим извинения не приносила — она пыталась связаться с ними, но ей это не удалось.

Как пишет «Вясна», обвиняемая находится на четвертом месяце беременности. Она утверждает, что в ее действиях не было злого умысла, а сама она не осознавала, что социальные сети — это публичное пространство, и что высказывания там приравниваются к публичным. По этой причине вину она признает не полностью.

Потерпевшие милиционеры не присутствовали в суде, сославшись на занятость по службе. Судья Андрей Млечко зачитал их письменные показания, которые они давали во время предварительного следствия.

По показаниям милиционера Коляды, 14 июля в Пружанах его вызвали по службе, так как на улице Советской собирались люди для участия в «несанкционированном массовом мероприятии». На месте милиция обнаружила 10-15 митингующих. Когда милиция потребовала, чтобы они разошлись, те возмутились. Коллеги Коляды стали применять физическую силу для их задержания, а сам милиционер начал помогать им. Одному из задержанных он загнул руку за спину.

Через три дня после этого милиционер узнал, что в интернете разместили его фотографию с надписью: «Это мы применили удушающий прием к мирным гражданам Пружан». Участковый Тарасевич также увидел эту публикацию. Оба посчитали комментарий Захар оскорбительным и порочащим их честь и достоинство.

В прениях прокурор просила признать Захар виновной и приговорить ее к домашней химии на 1 год и 6 месяцев, а также удовлетворить заявленные иски о возмещении морального вреда потерпевших в полном объеме. В итоге суд вынес именно такое решение.