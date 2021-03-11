СК предъявил окончательное обвинение Сергею Тихановскому по четырем статьям УК

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и «приближенных к ним лиц», сообщает пресс-служба СК.

Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям УК: по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков), части 3 статьи 130 УК (разжигание социальной вражды); части 2 статьи 191 УК (воспрепятствование работе ЦИК) и части 1 статьи 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

По версии следствия, обвиняемые по делу «занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

«При этом, Тихановский с использованием ютуб-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — добавляет СК.

Кроме того, согласно сообщению ведомства, в деле фигурируют еще несколько беларуских телеграм-каналов.

«Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА", "Беларусь головного мозга" и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-розыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз», — пишет ведомство.

По версии СК, в мае прошлого года Тихановский также воспрепятствовал работе ЦИК путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной, а также организовывал «незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти».

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Всего, по сообщению СК, ущерб от действий Тихановского составил более 3,5 миллионов рублей. Сейчас на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

«Следователями допрошены обвиняемые, свидетели, потерпевшие, осмотрено более 160 единиц техники, где обнаружены переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз», — пишет ведомство.