Прокурор запросил 10 лет колонии для жителя Гольшан, которого обвинили в терроризме за сообщения в телеграме

Прокурор запросил 10 лет лишения свободы в колонии общего режима для жителя Гольшан Ивана Вербицкого, которого обвиняют в подстрекательстве к акту терроризма (часть 5 статьи 16 УК и часть 1 статьи 289 УК), незаконных действиях в отношении оружия (часть 2 статьи 295 УК), а также хищении, уничтожении, повреждении либо сокрытии документов (часть 1 статьи 377 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Вербицкого задержали 23 октября 2020 года. Когда милиционеры пришли к нему домой, он разорвал постановление о проведении обыска, переданное ему для ознакомления. В доме у него нашли девять банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов.

Из трех предъявленных статей обвинения Вербицкий признает вину только по статье о повреждении документов (статья 377 УК).

По версии следствия, 14 октября Вербицкий под ником Dimon D в чатах «Ошмяны» и «Островец для жизни» призывал повредить коктейлями Молотова здание КГБ и сжечь здание прокуратуры Ошмянского района, а также личные автомобили милиционеров. Обвинение трактует такие комментарии в телеграм-каналах как подстрекательство к совершению акта терроризма.

Сам Вербицкий говорит, что «троллил» силовиков. По его словам, утром 14 октября мужчина увидел в канале «Ошмяны» сообщение о том, что местные жители опубликовали отфотошопленную фотографию флага в месте, где его нет, чтобы туда приехали милиционеры. Тогда обвиняемый написал «Завтра идём штурмовать местный КГБ» и «Маленькими группами с коктейлями Молотова». Ему ответили, что в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».

После обвиняемый в канале «Островец для жизни» сделал репост из телеграм-канала, признанного экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жён должны гореть».

По словам Вербицккого, он не знал, где находится прокуратура в Ошмянах и не был знаком ни с кем из участников телеграм-чатов. Когда 21 октября к нему пришли милиционеры и показали постановление, он разорвал документ, а потом достал телефон и разбил его о багажник автомобиля милиционеров: «Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста».

Вербицкого отвезли в отделение, где сделали новое постановление, и вернулись в Гольшаны. Обвиняемый отказывался открывать двери, пока не пришел председатель сельисполкома. Дома у мужчины нашли порох и 23 мелкокалиберных патрона. Обвиняемый сказал, что во многих комнатах дома он не жил и вещи, которые остались после смерти родителей, не трогал.

Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал своё ружьё в милицию на утилизацию ещё в 2019 году.